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Belirli bir haddi aşan alım satımlara ilişkin hazırlanan e-Belgeler hakkında düzenleme yapıldı

e-Belgeler, temmuz itibarıyla "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" bildirimlerine dahil edilmeyecek.
Belirli bir haddi aşan alım satımlara ilişkin hazırlanan e-Belgeler hakkında düzenleme yapıldı

Belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura olarak alınan e-Belgeler, temmuz ayı itibarıyla, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu'na (Form Bs)" ilişkin bildirimlere dahil edilmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra no: 396) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumla gerçekleştirilen ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alım satımlarına dair e-Fatura, e-Arşiv Fatura niteliğindeki e-Belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek.

Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler birlikte değerlendirilecek.

Haddin aşılması halinde elektronik olarak düzenlenen veya alınan belgeler değil, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecek. Böylece ilgili mükelleflerin zaman içinde e-Belge uygulamalarına tamamen dahil olması teşvik edilecek.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan veya bu alış satışları elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirimlerini sadece "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretleyerek verecek.

Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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