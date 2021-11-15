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BELPA Buz Pateni Tesisi Yenilenerek Açılacak

Sağlıksız koşullarda Büyükşehir Belediyesine devredilen Belpa Buz Pateni Tesisi, yenilenerek yeniden Başkentlilerin hizmetine açılacak. 
BELPA Buz Pateni Tesisi Yenilenerek Açılacak

Başkent’in tarihi ve kültürel değerleri kadar sembol haline dönüşen yapılarına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi için de harekete geçti. 

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Kir, pas ve sağlıksız koşullar içinde Büyükşehir Belediyesine devredilen tesiste yapılan detaylı inceleme sonrası tesisin yenilenmesine karar verildi. Yenileme projesi tamamlanan tesis için ihaleye çıkılacak.

SÜREÇ HIZLANDIRILDI 

Büyükşehir Belediyesi tesisin Başkent’e yakışır bir şekilde yeniden yenilenmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunarak ihale sürecini hızlandırdı. 

Proje kapsamında mevcut buz pisti ve koruyucu paneller değiştirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. Mevcut kondisyon salonları ve soyunma odaları ile ıslak hacimleri yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi ihale sonrasında Adnan Ötüken Parkı ile tesis arasında bağlantı yolu da yapacak.

BUZ PATENİ SPORU YENİDEN CANLANDIRILACAK

Başkentli gençleri spora teşvik etmek için birçok yeni projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi’ni modern bir yapıya kavuşturarak buz pateni sporunun daha sağlıklı koşullarda yapılmasını amaçlıyor. 

Tesisin tüm altyapı hattını tamamen yenileyecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tesis alanı içinde inşa edeceği sergi salonu, açık kütüphane ve kafeterya ile 7’den 70’e tüm Başkentlilerin ailesiyle vakit geçirebileceği bir tesisi daha Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor.

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