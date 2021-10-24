Beltek Eğitim Kurslarına Yoğun İlgi

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e herkese açık olan mesleki eğitim kurslarında eğitim-öğretim dönemi yeniden başladı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile 171 branşta verilen ücretsiz ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’na (BELTEK) Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Yurt dışına gidecek olan kursiyerlere ingilizce başarı belgesi de verilen eğitimlerde önümüzdeki süreçte siber güvenlikten meteorolojiye kadar birçok yeni kurs daha açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkese açık olan ücretsiz mesleki eğitim kurslarına kaldığı yerden devam ediyor.

Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları’nda (BELTEK) eğitim-öğretim dönemi yeniden başladı.

171 BRANŞTA VERİLEN VE MESLEK KAZANDIRAN KURSLARA YOĞUN İLGİ

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan BELTEK’lerde, 171 farklı branşta her yaş ve meslek grubundan vatandaşlara mesleki ve teknik eğitim veriliyor.

Başkentlilerin meslek sahibi olmak için yoğun ilgi gösterdiği kurslar; 2 aylık 72 saat ya da 3 aylık 108 saat olmak üzere iki farklı zaman diliminde gerçekleştiriliyor. 1 yıl boyunca devam eden kurslarda kursiyerlere 5 farklı kursa katılma imkanı da sağlanıyor.

Bu yıl ekim ayında başlayan ve hafta içi her gün 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenen kurslarda; 500’ü kadın, 900’ü erkek olmak üzere toplam bin 400 kursiyer eğitim görüyor.

BİLİŞİMDEN MATBAAYA, TESİSATTAN SİBER GÜVENLİĞE

Bilişim, Elektrik-Elektronik, Matbaa, İnşaat, Metal ve Makine Teknolojileri başta olmak üzere farklı branşlarda verilen eğitimlerde gelen yeni talepler de değerlendiriliyor.

Öğretim üyeleri tarafından verilen kurslara katılanların, mesleki yeterlilik ve teknik donanım kazanarak meslek sahibi olmalarının sağlandığını belirten BELTEK Koordinatörü Prof. Dr. Musa Atar, şu bilgileri verdi:

“BELTEK kursları, Türkiye’nin en uzun sosyal sorumluluk projesidir. Kurslarımız hafta içi 18.00-21.00 saatleri arasında A grubu için Pazartesi-Çarşamba-Cuma, B grubu için Salı-Perşembe günleri olmak üzere 5 farklı zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Kurslarımızı bitiren kursiyerlerimize 2 belge veriyoruz. Başarılı olanları başarı belgesi ile ödüllendiriyoruz. Bu belgeleri İngilizceye çevirerek, yurt dışına giden kursiyerlerimize takdim ediyoruz.”

‘beltek.gazi.edu.tr’ adresi üzerinden kurs başvurusu yapılabileceğini ve katılmak isteyenlerin kurs takvimini takip edebileceklerini söyleyen Atar, “Bilgisayar kullanımından elektriğe, tesisattan enerjiye, meteorolojiden ahşap teknolojisine, mimariden siber güvenlik kadar yeni kurslarımız da açılacak. Kurslarımız başta Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde ağırlıklı olmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi ve OSTİM Meslek Yüksek Okulları’nda devam ediyor” dedi.

‘‘TÜRKİYE ÇAPINDA ÖRNEK ALINAN BİR KURS DÜZENLİYORUZ’’

Meslek sahibi olmak ya da mesleğinde ilerlemek isteyen herkesin kurslara katılabileceğini belirten Gazi Üniversitesi CNC Programlama Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulkadir Güllü, “Türkiye çapında örnek alınan bir kurs düzenliyoruz. İnsanlara meslek edinme konusunda altyapı desteği veriyoruz. Kurslarımızı başarı ile tamamlayan öğrencilerimize başarı belgesi veriyoruz. Bu kursların düzenlenmesinde katkısı olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesine sağladığı mesleki eğitim desteği için teşekkür eden kursiyeler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Yasin Çabuk: ‘‘Beltek kurslarını çalıştığım yerdeki arkadaşımdan duydum ve onun tavsiyesi üzerine katılmaya karar verdim. Mesleğimde ilerlemek için katıldım. Hocalarımız bize her konuda destek oluyor bizimle yakından ilgileniyor.’’

-Mehmet Salih Yusufoğlu: ‘‘CNC’ye karşı bir ilgim vardı ve kursuna katılmak istiyordum. Beltek’in CNC ile ilgili kurslar verdiğini duydum ve oğlumla beraber katılmaya karar verdim. Haftada 3 gün oğlumla beraber kurslara katılıyoruz. Hocalarımız da bizimle yakından ilgileniyor her sorumuza cevap veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir kurs düzenlemesi hem de ücretsiz olması gerçekten çok değerli bunun için de teşekkür ediyorum.’’

-Osman Karaca: ‘‘İnternet’te araştırma yaparken Büyükşehir Belediyesi’nin BELTEK kurslarını düzenlediğini gördüm ve katılmaya karar verdim. Kombi tamiri kursuna haftada 3 gün geliyorum. Bu kurslar sayesinde yeni bilgiler öğreniyorum hocalarımızda bizimle yakından ilgileniyor.’’

-Fatih Yıldırım: ‘‘Gazi Üniversitesi’nden mezunum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu kombi tamiri kursuna katılmaya karar verdim. Derslerin alanında uzman hocalar tarafından verilmesi de çok önemli.’’

-İsmail Saka: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu kurslara 2 senedir katılmayı çok istiyordum ama fırsat bulamıyorum bu sene katılmaya karar verdim. Kombi tamiri kursuna haftada 3 gün geliyorum. Hocamız bizlere teknik ve uygulamalı olarak dersleri anlatıyor ve bizim için oldukça faydalı geçiyor.’’

-Hasret İpeker ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği BELTEK kurslarına bir arkadaşım katılmıştı. Makine Mühendisiyim ve mesleğimde ilerlemek için kursa katılmaya karar verdim. Mesleğimle ilgili bilmediğim konuları öğrenmiş oluyorum hocalarımız da bizimle oldukça yakından ilgileniyor ve bize her konuda yardımcı oluyor.’’

-Furkan Yurt: ‘‘Beltek kurslarını internet üzerinden gördüm. Sanayi sektöründe çalışmaktayım ve mesleğimde ilerlemek için kurslara katılmaya karar verdim. Haftada 3 gün devam ediyorum eğitimlerin alanında uzman tarafından verilmesi bizler için oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’