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''Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım'' diyen kadının yargılandığı davada karar

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile yargılanan Nikar Deliormanlı'nın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verildi.
''Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım'' diyen kadının yargılandığı davada karar

ADLİ TIP'TAN CEZAİ EHLİYETİ YOK RAPORU

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Nikar Deliormanlı'nın Avukatı Özge Yıldız katıldı. 

Hakim Mehdi Komşul, Adli Tıp Kurumu'nun sanık Nikar Deliormanlı hakkında düzenlediği raporun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair tespitin yapıldığını tutanağa geçti.  Duruşma savcısı Gökhan Karakayalı, sunduğu esas hakkındaki mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın cezai ehliyetinin olmadığına yönelik tespitin yapıldığını belirterek, sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilmesini istedi.  Kararını açıklayan mahkeme, sanığın iddianamede belirtilen suçu işlediğini ancak  Adli Tıp Kurumu'nun sanığın suç işleme ehliyetinin olmadığı yönünde rapor düzenlediğini gerekçe göstererek sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.  Mahkeme ayrıca, "Sanığın, koruma ve tedavi amaçlı yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma altına alınmasına" karar veren mahkeme, "Yüksek güvenlikli sağlık kurumunca düzenlenen rapora göre sanığın toplum açısından tehlikesinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkememizce sanığın serbest bırakılmasının ek kararla karar altına alınmasına" karar verdi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın, 9E koltuğuna oturduktan sonra , "Ben FETÖ'cüyüm , 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi" cümlelerini sarf ettiği belirtiliyor. 

Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

YAKLAŞIK 70 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Olaydan hemen sonra tutuklana Nikar Deliormanlı, 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti

Kaynak: Haber Kaynağı
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