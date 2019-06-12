  • BIST 93.214
  • Altın 249,643
  • Dolar 5,8086
  • Euro 6,5769
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

"Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirtti.
"Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler"

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında yayımlanan haberlere çok üzüldüğünü belirten Yıldırım, Par'ın "Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni."

'DİLEK İMAMOĞLU'NA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım, "O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum." 

Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi.

DİLEK İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eşinin adaylığının açıklanması sonrası kendi ailesiyle Yıldırım ailesinin fotoğrafının kıyaslanmasına tepki gösteren Dilek İmamoğlu, 1 Ocak'ta Cumhuriyet'e verdiği demeçte "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum" ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SP liderinden ortak yayın tepkisi: Türkiye'de iki parti yok12 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
  • Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt12 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
  • MSB'den son dakika açıklaması: Anında karşılık verdik12 Haziran 2019 Çarşamba 11:31
  • 8 yıldır havalimanı'nda bekleyen uçak için karar veriliyor: Vali açıkladı12 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
  • Fransa ile Türkiye arasında kritik gelişme12 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
  • Bakan Gül'den ABD'deki toplantı sonrası sert açıklama: Adım atılması gerekiyordu12 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
  • Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri vuruldu12 Haziran 2019 Çarşamba 10:25
  • Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası kapıda12 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
  • Uber İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu: Taksi fiyatları uçuşa geçti12 Haziran 2019 Çarşamba 09:38
  • AK Parti'den flaş yeni askerlik toplantısı12 Haziran 2019 Çarşamba 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti