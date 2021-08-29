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Beni polise sen şikayet ettin diyerek 7 yerinden bıçakladı

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Nurican K. (22), kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü Ünal E.'yi (30), ağabeyi ve arkadaşıyla birlikte darbederek, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı.
Beni polise sen şikayet ettin diyerek 7 yerinden bıçakladı

Olay, 26 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ünal E., kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen Ünal E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünal E., hastanede polis ekiplerine verdiği ifadede, Nurican K.'nin kendisini bıçakladığını, onun ağabeyi Mehmet K.'nin ve arkadaşı Hüseyin D.'nin ise darbettiğini öne sürdü. Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E., "Nurican’ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre cezaevinde kaldı. Karşılaştığımızda, polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. ‘Senin yüzünden cezaevine girdim’ dedi. Tartıştık. Yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı’’ dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Polis, yapılan incelemelerde teknik takibe alınan şüpheliler Nurican K., Mehmet K. ve Hüseyin D.'yi saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Ünal E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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