'Benim listem hazır' diyen Sevda Noyan ifade verdi

Katıldığı bir televizyon programında, 'Bizim aile 50 kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır' sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Sevda Noyan, Ülke TV’de katıldığı Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: SÖYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de geçtiğimiz günler yaptığı açıklamadaSevda Noyan'ın söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek, gereğinin yapılacağını söylemişti.