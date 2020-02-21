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Bentderesi’nde sokak köpekleri, tedirgin ediyor

Bentderesi’nde sokak köpeklerinin yoldan geçen insanlara saldırması vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgede zaman zaman sayıları 50’ye ulaşan köpekler gündüzleri tel örgü ile çevrili alanda, akşamları ise yollarda vatandaşa saldırıyor.
Bentderesi’nde sokak köpekleri, tedirgin ediyor

Ulus Bentderesi’nde dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede başıboş gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgede dolmuş duraklarına gitmek isteyen vatandaşlara saldıran köpeklerin sayıları zaman zaman 50’yi buluyor. Gündüz vakti genelde tel örgü ile çevrili antik kentin içinde duran köpekler, havanın kararmasıyla kendilerini dışarı atıyor. 

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GÜNDÜZ TEL ÖRGÜLÜ ALANDA, AKŞAM SOKAKTALAR

Geçtiğimiz günlerde Bentderesi’ndeki tarihi Antik Roma Tiyatrosu koruma altına alınmak için tel örgülerle çevrilmişti. Tel örgüyü fırsat bilen sokak köpekleri bu bölgeyi mesken tuttu. Yer yer sayıları 50’yi bulan sokak köpekleri dolmuş duraklarına giden vatandaşlara saldırıyor. Genelde gündüzleri tel örgünün içinde olan sokak köpekleri, havanın kararması ile birlikte yollara çıkıyor.

HAVA KARARINCA TEHLİKENİN BOYUTU ARTIYOR

Çevrede bulunan dolmuşçu esnafı ise asıl sorunun hava karardığında başladığını belirtiyor. Akşam saatlerinde minibüse binmek için duraklara giden vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, minibüs şoförleri köpeklerin yolculara saldırdığını söylüyor. Dolmuşçu esnafı güzergâhtaki aydınlatmayı da yetersiz buluyor. 

ozel1-foto2222.jpgÇÖZÜM BEKLİYOR

Başkent’in birçok noktasında aynı sorunla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar da, sokak köpeklerinin artmasından şikâyetçi. Köpeklerin saldırısına uğrayabileceklerinden endişe eden vatandaşlar yetkililerden acil çözüm talep ediyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA-

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