Benzin fiyatına ikinci indirim! İşte yeni fiyatlar

Benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren ikinci indirim geliyor. Gelecek olan indirim ile benzinin litre fiyatı toplamda 1,11 kuruş düşmüş olacak. İşte yeni fiyatlar

Benzin fiyatına ikinci indirim geliyor. EPGİS, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. Böylelikle benzine toplamda 1,11 lira indirim gelmiş olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren benzine bir indirim daha geliyor. EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.