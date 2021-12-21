Benzin, motorin ve LPG zamları geri çekildi

Dövizde yaşanan büyük düşüş nedeniyle benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına yapılan zamlar iptal edildi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş, motorinin litre fiyatına 55 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 57 kuruş zam geldiği bildirilmişti. EPDK'dan yapılan açıklamada zamların geri alındığı duyuruldu.

EPDK DUYURDU: BENZİN MOTORİN VE LPG ZAMLARI GERİ ALINDI

EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz.'' denildi.