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Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen indirimlerin ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında gerçekleşen artışlar sonrası zam geliyor.
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrasında benzinde iki, motorinde ise bir defa gerçekleşen indirimlerin ardından bu sefer de fiyat artışı gündeme geldi.

Uluslararası piyasalarda benzinin tonunun 364,75 dolardan 381,50 dolara, motorinin ton fiyatının ise 346,50 dolardan 360,75 dolara çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG için de zam bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE BEKLENEN ZAM ORANLARI

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak fiyat artışlarının benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olması öngörülüyor.

Fiyat artışlarının pompaya yansımasıyla; benzinin litresi İstanbul'da 6,17 kuruştan 6,28 kuruşa, motorinin litre fiyatı 5,72 kuruştan 5,82 kuruşa, LPG fiyatlarının ise 4,24 kuruştan 4,56 kuruşa çıkması bekleniyor.

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