Benzin ve motorine indirim

Petrol fiyatlarının düşüşüyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş