  • BIST 98.829
  • Altın 384,496
  • Dolar 6,9934
  • Euro 7,5880
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Benzin ve motorine indirim

Petrol fiyatlarının düşüşüyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş
Benzin ve motorine indirim

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 23/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41, Benzinde 31 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,21 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,72 liraya, İzmir'de 5,23 liradan 4,82 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,38 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,07 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 4,98 liraya inecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İKO Başkanı Atayık: Olumsuz haberler ons fiyatlarını 1.700 doların üstüne taşıyabilir21 Nisan 2020 Salı 15:33
  • Koronavirüsü yenen bebek alkışlarla taburcu edildi21 Nisan 2020 Salı 15:27
  • Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu21 Nisan 2020 Salı 12:15
  • Bakan Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek21 Nisan 2020 Salı 11:12
  • Sudan ucuz petrol!21 Nisan 2020 Salı 06:07
  • Petrol fiyatları çakıldı20 Nisan 2020 Pazartesi 23:02
  • Benzine yeni indirim geliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 16:26
  • Bakan Selçuk açıkladı! 270 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu20 Nisan 2020 Pazartesi 10:18
  • BDDK'dan kredilerle ilgili yeni karar20 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
  • Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti