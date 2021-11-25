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Benzin ve motorine önce zam sonra indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren benzinde 46, motorinde 43, otogazda 26 kuruş zam bekleniyor. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde 55 kuruş indirim öngörülüyor.
Benzin ve motorine önce zam sonra indirim geliyor

Benzin ve motorinde önce zam sonra indirim bekleniyor. Geceyarısından itibaren benzinde 46 kuruş motorinde 43 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Otogazda da 26 kuruş civarı fiyat artışı öngörülüyor. 

BİR GÜN SONRA İNDİRİM

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKITTA SON FİYATLAR

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

Zam sonrası Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi. 

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