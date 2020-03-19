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Benzin ve motorine yeni indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
Benzin ve motorine yeni indirim

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldığı duyuruldu. Benzinde indirim 16 kuruş, motorinde ise 20 kuruş olacak.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 20/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 16 Motorinde 20 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

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