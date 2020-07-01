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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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