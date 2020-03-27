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Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi.
Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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