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Benzine 16 kuruş zam geliyor

Dolar kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Akaryakıt sektörü yetkilileri, pazartesi gecesi benzine 16 kuruş zam yapılacağını belirtti.
Benzine 16 kuruş zam geliyor

Dolarda yaşanan yükselişin ardından benzine zam göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam bekleniyor. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Benzinin aksine motorinde ise henüz zam beklentisi yok.

BENZİN İSTANBUL'DA 6,83 TL OLACAK

Zamla birlikte İstanbul'da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 16 kuruş zam ile 6,67'den 6,83 TL'ye yükselecek.

Bu haftaya 6,04'ten başlayan dolar kuru, hafta içi en yüksek 6,12'yi gördü. Kur, haftayı ise 6,10 seviyesinden kapattı. Kurdaki bu yükseliş sonrası benzinde zam beklentisi oluştu.

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