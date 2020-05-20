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Benzine 20 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren benzine 20 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Benzine 20 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapıldı

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 12 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa fiyatına yansıtılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması şöyle: 

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 20 Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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