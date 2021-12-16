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Benzine 56 kuruş zam

Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zam yapıldı. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.
Benzine 56 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 56 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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