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Benzine bir zam daha

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzine bir zam daha

Litresi, gece yarısı 7 kuruş zamlanan benzinde, 5 kuruş yeni bir artış gündeme geldi .

Uluslaraası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanda devam ediyor. Tonu, benzinin 211 dolardan 217 dolara, motorinin de 214 dolardan 216 dolara çıktı. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Benzine, bu gece 5 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Motorinde, bir fiyat hareketi söz konusu değil.

Pazartesiyi salıya bağlayan gece de benzine 7, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı.

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