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Benzine indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısında geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak.
Benzine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), benzinde 20 kuruş indirime gidileceğini açıkladı.

11 KURUŞLUK İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

İndirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

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