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Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti. 

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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