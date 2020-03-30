  • BIST 88.059
  • Altın 342,935
  • Dolar 6,5864
  • Euro 7,2685
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Benzine indirim, motorine zam

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı.
Benzine indirim, motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçilere bugünden itibaren yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak27 Mart 2020 Cuma 15:16
  • KOBİ alacakları devlet garantisinde27 Mart 2020 Cuma 12:08
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 40 bin çiftçiye avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesi erken yapılacak27 Mart 2020 Cuma 10:53
  • TBB'den yeni kredi açıklaması27 Mart 2020 Cuma 10:20
  • Bakan açıkladı: Ödemesi yarın başlıyor26 Mart 2020 Perşembe 14:03
  • Son gün 30 mart: 14 bin içi alımı yapılacak İŞKUR üzerinden26 Mart 2020 Perşembe 12:14
  • Marketler için tavsiye karar: Çalışma saatleri 10.00-20.00 arası olsun26 Mart 2020 Perşembe 12:01
  • Dolarda ilk rakamlar26 Mart 2020 Perşembe 10:45
  • 14 bin sağlık çalışanı alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek26 Mart 2020 Perşembe 09:54
  • Bakan Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz, aykırı uygulamaları şikayet edin26 Mart 2020 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti