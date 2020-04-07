Benzine şimdi de indirim geliyor

Akaryakıt temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında indirim yapılacak!

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağı olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişebiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına dün 15 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.