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Benzine zam geliyor

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Benzine zam geliyor

İç piyasada satışa sunulan akaryakıt ürünlerinden benzin için fiyat artışı gündeme geldi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası benzinin ton fiyatında yaşanan artışlar nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısı zam yapılması bekleniyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 23 KURUŞ ZAM

Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları fiyat artışının benzinin litre fiyatında 23 kuruş olarak gerçekleşmesi beklerken, yeni fiyatların ise pompaya bu gece yansıtılacağını tahmin ediyor.

3 İLDE ZAM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATLARI

Zamlı fiyatların uygulanmasıyla birlikte İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6,39 liradan satılan benzin, 6,62 liraya çıkacak. Ankara ve İzmir'de ise bu oran ortalamada 6,47 liradan 6,67 seviyesine çıkacak.

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