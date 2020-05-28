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Benzinle çalışan çay toplama makinelerini yasaklandı

ÇAYKUR, benzinle çalışan çay toplama motorlarını bitkide egzoz gazı kalıntısı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.
Benzinle çalışan çay toplama makinelerini yasaklandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından alınan kararla benzinle çalışan motorlu çay hasat makineleri, kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riski bulunduğu için yasaklandı.

ÇAYDA EGZOZ GAZI KALINTISI BIRAKIYOR

ÇAYKUR tarafından dün itibarıyla tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere gönderilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiği bu günlerde çay hasadında birçok motorlu ekipman kullanıldığı görülmektedir. Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır."

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