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Berat Albayrak açıkladı: 32 bin sağlıkçı alımını onayladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.
Berat Albayrak açıkladı: 32 bin sağlıkçı alımını onayladık

Bakan Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kararlara ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti de yapılmayacak. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" dedi. 

Bakan Albayrak, G20 Maliye Bakanları toplantısının koronavirüs nedeniyle online gerçekleştiğini de belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık" açıklamasını yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERFORMANS ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi. 

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