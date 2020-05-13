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Berber ve kuaför ücretlerine koronavirüs zammı geldi mi? 

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, “tıraş fiyatlarına korona zammı yapıldı” şeklindeki iddiaları yanıtladı. 
Berber ve kuaför ücretlerine koronavirüs zammı geldi mi? 

Koronavirüs önlemleri kapsamında 50 günü aşkındır dükkanları kapalı olan berber ve kuaförler, hafta başında yeniden hizmet vermeye başladı. İşbaşı yapan berber ile kuaförler, salgın için alınan tedbirleri asgari şekilde uygulamaya başladı. Bu durum ise maliyetlerinin artmasına neden oldu. Artan maliyetler nedeniyle tıraş tarifesine zam yapıldığı iddia edildi. 

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, “Berber ve kuaför ücretlerine zam mı geldi?”, “Berber ve kuaför ücretleri ne kadar?” sorularını merak etmeye başladı.  

Gazetemize konuşan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara “tıraş fiyatlarına korona zammı yapıldı” şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. 

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Başkan Kara, şu açıklamayı yaptı: “Ortalıkta yalan bir bilgi geziyor. Tarife fiyatlarımız her yılın birinci ayında yenileniyor. Şu an 2020 yılının başında belirlenen tarife fiyatları müşterilerden alınıyor. Bu yıl ki 3. sınıf tarife fiyatımız 30 lira; ancak kimi berber tarife altı çalışıyordu. Önceden 20 liraya tıraş ediyorsa şimdi o berber, müşteriden 30 lira alabilir. Çünkü devlet ona 30 liraya kadar hak vermiş.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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