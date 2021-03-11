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Berber ve kuaförlere denetleme

6 bin 46’sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi.
Berber ve kuaförlere denetleme

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor.

9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6.046 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazaryeri/semt pazarı/sosyete pazarı denetlendi.

* Denetimler sonucunda toplam 1.260 iş yeri/işletme ve 2.425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1.785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 2.071 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

* Tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı.

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