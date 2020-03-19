Berberler çareyi eldivende buldu

Berberler Odası üyelerini korona virüsüne karşı uyardı. Gün içerisinde müşterilerle birçok fiziksel temasta bulunan berberler ise tedbirlerini artırarak maskeli ve eldivenli önlem aldı.

Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerini korona virüsüne karşı uyardı, berberlerde tedbirlerini alarak önlemlerini artırdı. Konu hakkında gazetemize konuşan Etlik VİP Kuaför Salonu’nda berberlik yapan Emre Ülgen, kişisel hiyjenlerine dikkat ettiklerini, sık sık ellerini yıkadıklarını, her müşteriden sonra alet ve edavatları dezenfekte ettiklerini, maske ve eldiven ilede önlem aldıklarını belirtti.

MESLEKTAŞLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUZ

Ülgen, 20 yıla yakındır berberlik yaptığını ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, “Bizim mesleğimizde hijyen ve temizlik ön planda olduğu için bizlerde korona virüsüne karşı tedbirlerimizi aldık. Eldiven ve maske takıyoruz. Müşteri ile birebir temas halinde olduğumuz için böyle bir karar aldık. Diğer meslektaşlarımıza da tavsiye ediyoruz.”

ALET VE EDEVAT HİJYENİ ÖNEMLİ

“Hem bizlerin sağlığı için hem müşterinin sağlığı için eldiven ve maske takılmasını şart olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan ile sık sık ellerimizi dezenfekte etmeliyiz. Kullandığımız alet ve edevatları her müşteriden sonra dezenfekte ederek bol su ile yıkamalıyız” diye konuştu.

KESİME ENGEL OLMUYOR

Eldiven ve maskenin saç kesimine ve sakal tıraşına etki etmediğini de söyleyen Ülgen, Türkiye’deki vaka sayısı arttığı takdirde işlerinin azalacağını belirtti. Ülgen, “Dükkanı bol bol havalandırıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Müşteriyi tıraş ederken maskeyi kesinlikle takacağız. Müşterilerimiz zaten maske takmadığımız takdirde uyarıyor. Onlarda tıraş olmaktan çekiniyor. Vaka sayısı artarsa işlerimizde gözle görülür azalma meydana gelir.”

ODA UYARDI, ÖNLEMLER ALINDI

“Vatandaşlarımız berber seçerken dikkatli olsunlar. Temiz ve hiyjen olan kuaförleri tercih etsinler. Berberler odası bukonu hakkında tüm berberleri bilgilendirdi. Gerek e-posta yoluyla gerek kısa mesaj yoluyla uyarılarda bulundu. Oda başkanımız şu mesajı tüm üyelere iletti; ‘korona vırüsüyle alakalı kendı sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığını düşünmek üzere tedbir amaçlı yapılması gereken sık olarak ellerın sabunla yıkanması, tek kullanımlık havluların kullanılması, kullandıgımız alet ve malzemelerın her tıraş sonrasında dezenfektesi, maske ve eldiven kullanılması, işyerimizi çamasır suyu yada sirkeli su ıle silinmesiı ve havalandırılması önemle rica olunur.’ Bu uyarıdan sonra bizlerde tüm önlemlerimizi aldık” diyerek sözlerini noktaladı.



Emrah Özcan/İLKSAYFA