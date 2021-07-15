Berberler kaça kadar açık

Berberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, berberlerde bayram yoğunluğunun başladığını belirterek tıraşı son güne bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Önkan, pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda müşteri alabildiklerini hatırlatarak, tıraş öncesi randevu hatırlatması yaptı.

Başkent’te berberler arife günü gece saat 12’ye kadar açık olacakken, bayramda ise 4 gün boyunca kapalı olacak.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, berberlerde bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, saç-sakal tıraşını son güne bırakmaları konusunda vatandaşları uyardı. Bayramda kapalı olduklarını hatırlatan Önkan, arife günü gece saat 24.00’a hizmet vereceklerini söyledi. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda müşteri alabildiklerine işaret eden Önkan, bu yüzden müşterilerin tıraş öncesi randevu almaları gerektiğini belirtti.

BERBERLER BAYRAMDA KAPALI

Önkan, berberlerde bayram mesaisinin başladığını, vatandaşların saç-sakal tıraşını son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Pandemiden dolayı saat başı bir müşteri alabildiklerine dikkat çeken Önkan, berberlerin bayramda kapalı olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyardı. Berber dükkanı önünde yığılmalar olmaması için tıraşa randevu ile gidilmesi gerektiğini hatırlatan Önkan, maske-mesafe ve temizlik konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

ARİFE GÜNÜ GECE 12’YE KADAR AÇIK OLACAK

“Arife günü gece saat 24.00’a kadar açığız. Yoğunluk başladı. Tıraşınızı son güne bırakmayın. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda müşteri alabiliyoruz. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem berber esnafının sağlığı açısından yoğunluk yaşanmaması için saç-sakal tıraşını son güne bırakmamaları konusunda müşterilerimize çağrıda bulunuyoruz.”

“PANDEMİ SÜRECİNİ BAŞARIYLA ATLATTIK”

“Başkent berberleri olarak yaklaşık iki yıldır pandemi tedbirlerini uyguluyoruz. Oda başkanımız Sezayi Kara öncülüğünde başarılı bir süreç geçirdik. Başkanımız pandemi tedbirleri konusunda çok hassas. Gerekli tüm önlem, tedbir ve uyarıları bu süreçte esnaf arkadaşlarımıza sık sık hatırlatarak bu süreci başarı ile atlatmamıza neden oldu.”

AŞI ÇAĞRISI

“Müşterilerimize bir çağrımızda aşı olmaları konusundadır. Hem kendi sağlığınız hem bizlerin sağlığı için lütfen aşı olun. Berber esnafı olarak, aşı olan müşterilerimizde bizler de daha rahat oluyoruz. Bu yüzden hem bireysel hem toplumsal sağlık için aşı olmaları çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TIRAŞ OLMA ADABI DEĞİŞTİ”

Önkan, Kovid-19 sürecinde tıraş olma adabının değiştiğini de hatırlatarak, müşterilerin Kovid-19 sürecinde daha seçici davrandığını söyledi. “Berberlerin çalışma sitili değişti, müşterilerin tıraş olma adabı değişti” diyen Önkan, berberlerin daha hijyenik olan tek kullanımlık ürünlere geçtiğini, müşterilerin ise bu konuya daha çok dikkat ettiğini kaydetti.

PANDEMİ BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

“Müşterilerimiz dükkân ve araç-gereç temizliğine artık çok dikkat eder duruma geldi. Kalabalık olan dükkânları müşteriler artık tercih etmiyor. Hijyene önem veriyor. Odamıza bu konuda ara ara şikâyetler gelebiliyor. Bu yüzden bizler dükkân içerisinde bulunan oturma gruplarını azalttık. Berberdeki sohbet adabı da böylelikle değişmiş oldu. Yıllardır bizler verdiğimiz eğitimlerde esnaf arkadaşlarımıza bu konularda uyarılarımızı yapıyorduk. Müşteri ile spor, siyaset vb. gibi tartışma yaratacak unsurlardan kaçınmalarını öneriyorduk. Pandemi ile bunun doğruluğu bir kez daha kanıtlanmış oldu” diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA



