Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'dan kapanma tepkisi

Berberler Odası Başkanı Sezai Kara tam kapanmada berber ve kuaför dükkanlarının kapatılması kararına tepki gösterdi. Kara, “Bizim esnafımız günlük kazanır. Kapatılıyorsa esnafa maddi destek verilmelidir. Ya da karar gözden geçirilmelidir” dedi.

Covid 19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde işlerine ara verecek olan sektörlerden birisi de berberler oldu. Ancak kararın tekrar gözden geçirilmesini isteyen Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, “Pek çok sektör açıkken berberlerin kapalı olmasını anlayamadık. Bu kapanmanın adaletli olmadığını düşünüyorum. Karar gözden geçirilmeli, berberler, güzellik salonları ve kuaförler açık olmalı. Ya da esnafa destek verilmelidir” dedi.

ESNAFIMIZ GÜNLÜK KAZANIR

Gazetemize esnafın bu karardan dolayı zorluk yaşayacağını belirten Başkan Kara şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar kesinlikle berber ve kuaför esnafımızı zor durumda bırakıyor. Baktığınızda 42, 43 meslek gurubu açık. Fakat berberler kapalı. Bizim esnafımız günlük kazanır. Beni şimdi arayan esnaf arkadaşlarımız var. Başkanım borcum kiram var, nasıl geçineceğim diye soruyorlar. Alınan bu karar tekrar gözden geçirilmeli. Berber kuaför ve güzellik salonları açılmalıdır.”

MADDİ DESTEK VERİLMELİ

“Alınan bu karar sonrası esnafımıza yönelik maddi bir destek açıklanmadı. Bu insanlar ne yapsın nasıl geçinsin? Esnafın ödemeleri beklemiyor, borcu beklemiyor, kredisi beklemiyor fakat işi bekliyor. Gelir kaynakları bekliyor. Devletimizden maddi olarak destek açıklamalarını bekliyoruz. Böyle olmaz, esnaf kaderine terk edilemez. İş yerlerinin birçoğu açıkken bizim kapanmamız anlamsız. Küçücük toplu taşımada bulaşmıyor da bu hastalık koca berber dükkânında mı bulaşıyor? Tabi ki önce sağlık ama insanların bir geçimi var, borcu harcı var, ailesi var. Hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bu kapanmanın adaletli olmadığını düşünüyorum.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA