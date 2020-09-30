Berberler Odası'ndan anlamlı proje

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, sektörün kapasitesini daha verimli hale getirmek için başlattıkları proje kapsamında ihtiyaç duyan üyelerin dükkanlarını yeniden dizayn ve dekore ederek, sektöre oldukça farklı bir hava kazandırıyor.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, ihtiyaç duyan üyelerin dükkanlarını yenilemek için bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirterek, "Günün şartları gereği ihtiyaç duyan üyelerimizin rekabetin dışında kalmamaları için dükkanlarını yenileme ve modernizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Ankara Berberler Odası olarak metropol ilçelerimizde faaliyet gösteren ve mesleğimize yıllarını veren değerli ustalarımızın ihtiyaçları halinde faaliyette olan dükkanlarını yenilemek adına sponsor firma aracılığı ile başlatmış olduğumuz projemizin ilk ayağını Sincan bölgesinde faaliyet gösteren üyemiz Gani Bayık'ın dükkanını dizayn ederek başlatmış bulunuyoruz.

Zaman içerisinde dükkanlarımızın yenilenmesi ihtiyacı duyuluyor. Müşteri yenilik ister. Günün koşulları gereği dükkanlarımızın rekabetçi konumlarının sürdürebilmesi için mevcut şartlarını yenileme ihtiyacı doğuyor. Projemizin bir hedefi de aynı zamanda sektörümüzün kapasitesini daha verimli hale getirmektir. Proje kapsamında destek ve dizayn çalışmalarımız devam edecek. Dükkanının yeni yüzüyle kariyerine yeni bir sayfa açılacağına inandığım meslektaşımız Gani Bayık'a meslek yaşamında başarılar, hayırlı işler, bereketli ve bol kazançlar dilerim.

Odamızın başlattığı projeye katkıda bulunan ve Gani Bayık'ın dükkanını ücretsiz olarak dizayn eden Filiz Çelik firmamıza da camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İhsan Duman ve Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Yunus Çoban'a da açılışımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.