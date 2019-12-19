Berberlerden Roma'ya çıkarma

Nisan ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek uluslararası saç tasarımı yarışması öncesi berberlere eğitim verildi. Eğitim veren Ankaralı berber Zafer Alıcı, “Ülke olarak bu meslekte çok iyiyiz. Bunu dünyaya duyurmak, tanıtmak istiyoruz” dedi.

Nisan ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek 33 ülkeden berberlerin yarışacağı saç yarışması öncesi Türkiye’yi temsil edecek Eurocup Turkey eğitmeni Ankaralı berber Zafer Alıcı, gazetemize konuştu. ‘Hazırlıklarımıza şimdiden başladık’ diyen Alıcı, “Ülkemizde berberlerimiz çok yetenekliler. Fakat dünyaya açılmamız marka haline gelmemiz lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Ayrıca ülkemizi temsilen bir şovu da orada gerçekleştireceğiz” dedi. Öte yandan Alıcı bu gibi yarışma ve faaliyetlerle berberliği cazibeli hale getirip mesleğe genç arkadaşları katmak istediklerini belirtti.

ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLACAK

Zafer Alıcı, yarışma hakkında ve meslekle ilgili şu cümlelere yer verdi:

“Eurocup Turkey olarak ülkemizi 4-5 Nisan’da düzenlenecek olan ve 33 ülkenin katılacağı bir yarışmada temsil edeceğiz. 2020 yılında 7 ülkede yarışacağız. Bunlardan ilki Roma’da olacak. Sonra diğer Avrupa ülkelerine gideceğiz. Meslekte ülke olarak çok iyiyiz. Kuaförlerimiz, berberlerimizin çok iyi ustalıkları var. Özellikle genç arkadaşlarımızın el becerileri çok iyi. Ama kendimizi tanıtamıyoruz. Dünyaya anlatamıyoruz. Biz de Eurocup Turkey topluluğu olarak tamamen gönüllü ve Türkiye’nin her yerinden berber arkadaşlarla toplandık ve mesleğimizi nasıl daha iyi tanıtırız, nasıl daha iyi anlatılır bunun derdindeyiz.”

YARIŞMADA USTALIK ÖN PLANDA OLACAK

“Arkadaşlarımız 7 farklı kategoriden erkek ve kadın saçları üzerinde yarışacaklar. Örnek veriyorum gelin saçı için yarışılacak ya da tamamen berberin ustalığını ortaya çıkarmak için hayal gücünü gösterdiği saç modelleri ile yarışılacak. O yarışmalarda alet sınırlaması da var. Bazı yarışmalarda 3 alet sınırlamasıyla bir saç modeli isteniyor. Yani yarışmada tamamen berberin el becerisini ortaya çıkarmak amaçlanıyor.”

USTALIĞIMIZI DÜNYAYA TANITMALIYIZ

“Hem ülkemiz hem mesleğimiz açısından oraya katılmak, yarışmak bile önemli. Ülkemizde berberlik, kuaförlük gerçekten çok iyi noktada. Özellikle genç arkadaşlarımız çok yetenekliler. Fakat dünyaya açılamıyoruz, marka olamıyoruz. Biz bunun peşindeyiz.”

ÇALIŞMALARIMIZA ŞİMDİDEN BAŞLADIK

“Ben de eğitmen olarak şu an arkadaşlarımızla beraber çalışmaya başladım. Arkadaşlarımızın yetenekleri doğrultusunda onlara seçenekler sunuyoruz. Eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımızda onlara ağırlık veriyoruz. Tabi önümüzde kısa bir süre var. Çok çabuk hazırlanmamız gerekiyor. Ayrıca Eurocup Turkey ekibi olarak orada bir şov yapacağız. Şov ekibindekilerden birisi de benim. Benimle beraber başkanımız Gökhan Hamarat olacak ve birçok arkadaşımız olacak.”

MESLEĞİ CAZİBELİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Eskiden olduğu gibi çıraklığın kalmadığını artık eğitimlerle mesleğe yeni gençleri katmak istediklerini belirten Alıcı, “Eskisi gibi bir çırak yetişmiyor. Ama biz bu çalışmalarla mesleği cazibeli hale getirmek istiyoruz. Genç arkadaşlar çıraklık yapmayı küçük görüyor. Ama artık dünyada nasılsa bizde de öyle oluyor. 1-2 yıl eğitimle arkadaşlarımız işi öğreterek onları mesleğe katılıyor. Biz de onların eğitimlerini veriyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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