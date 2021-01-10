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Berberlere Avrupa’da geçerli MYK belgeleri takdim edildi

Ulusal yeterliliklerde ölçme ve değerlendirme teorik ve uygulamalı sınavların ardından başarı göstererek belgelerini almaya hak kazanan 50 berbere MYK ve AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan Europass belgeleri takdim edildi.
Berberlere Avrupa’da geçerli MYK belgeleri takdim edildi

Mesleki yeterliliğin belgelendirilmesinin berber esnafı için oldukça önemli olduğunu söyleyen Kara, TESK – ESYEM işbirliğiyle Türkiye’de MYK belgesi kazandırmaya yönelik çalışmaları ilk başlatan oda olduklarını belirtti. Kara, “MYK belgesi, mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek; bireylerin meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektedir.” dedi.

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“MYK - Europass sertifikalarını alan üyelerimiz,  Avrupa’da herhangi bir yerde yaşamalarına ve çalışmalarına yardım edecek şekilde mesleki yeterliliklerini kanıtlamış oluyor.” diyen Kara, şöyle devam etti: “Buradan alınan belgeler hem MYK hem de Türk Akreditasyon Kurumu onaylı. Avrupa’ya gitme hayali olan berberlerimiz başvurabilir. Böylelikle esnafımız Avrupa’da geçerli olan bir yeterlilik belgesine sahip olmuş oluyor. Ustalık, kalfalık belgesi olmayan berberlerimiz odamıza müracaat ederek mesleki yeterlilik sınavlarına girebiliyorlar. Ustalık belgesine sahip olan berberlerimiz de bu sınavlara girebilir. Çünkü bu sınav Avrupa’da geçerli olacak bir belgeyi esnafımıza sunuyor. MYK sınavına girmiş kişiler direkt ustalık sınavlarına girmeye hak kazanıyor. Böylelikle esnafımız hem MYK belgesini alıyor hem de kendini belgeyle ispatlamış oluyor.  Sınavlar tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde teorik ve sözlü şeklinde yapılıyor. Teorik sınavların ve performans sınavlarının tamamı sınavdan sonra kişinin bilgi ve becerisini değerlendirmeye imkân verecek şekilde görüntülü ve sesli bir şekilde eksiksiz olarak kayıt altına alınıyor. Talep devam ettiği müddetçe sınavlar devam edecek.”  

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