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Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarında, bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için iki günlüğüne, gece 02.30'a kadar verilen çalışma izni sona erdi.
Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarında, bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için iki günlüğüne, gece 02.30'a kadar verilen çalışma izni sona erdi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına gece 02.30'a kadar çalışma izni verilmişti. Uygulamanın ikinci ve son gününde de bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanlara geldi. Esnek saatler dolayısıyla birikmenin yaşanmadığı salonlar, yarın da saat 23.00'e kadar açık olacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30'a, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini açıklamıştı.

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