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Berkan Kutlu: Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı kulüp için elinden geleni yapacağını söyledi.
Berkan Kutlu: Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım

GS TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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