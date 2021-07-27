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Berkay’ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Osmangazi Belediyespor altyapısından yetişen ve bugüne kadar katıldığı tüm yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle, Türkiye’nin erkekler badminton sporundaki parlayan yıldızı olan Berkay Çiçen, gözünü 2024 Olimpiyatları’na dikti.
Berkay’ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

13 yıldır Osmangazi Belediyespor Kulübü adına mücadele eden genç raket, "Bugüne kadar katıldığım her yaş kategorisinde Türkiye derecelerim var. Ayrıca Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katıldım. En son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında derece yaparak kürsüdeki en genç sporcu oldum" diye konuştu. 

"HEDEF 2024 OLİMPİYATLARI"

Ankara’da yapılan ve Türkiye’nin en iyi 23 badmintoncusunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyatları Milli Takım Seçmeleri grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenen Berkay Çiçen, final grubunda ise rakibine 2-1 yenilerek 2'nci oldu. Elde ettiği başarılarla göz dolduran Çiçen, "Hedefim 2024 Olimpiyatları. Bunun için çalışıyorum. Yakın zamanda Yunanistan ve Bulgaristan’da yapılacak olan turnuvalara katılacağım. Hedefim bu turnuvalarda derece yaparak, Türkiye tarihinde tek erkeklerde olimpiyata giden ilk erkek sporcu olmak" ifadelerini kullandı.

Badminton Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen seçmelerde başarılı maçlar yaparak milli takıma seçilen Berkay Çiçen’i tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise "Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların ödülü, kazanılan başarılar. Berkay da bizim altyapımızdan yetişen bir evladımız. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla bizi gururlandırdı. Kendisine hedef olarak 2024 Olimpiyatları’nı seçti. İnşallah bu hedefine de ulaşacak. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek. Biz, kendisine ve hocalarına güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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