Berlin ve New York Maratonu Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu, ABD'de etkisini sürdüren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Etkinliğin ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun Covid-19 salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Bu yıl yarışmaya katılmak için başvuru yapanların isterlerse geri ödeme alabilecekleri veya gelecek 3 yıl içindeki maratonlardan birine katılabilecekleri kaydedildi.

New York'un en prestijli etkinliklerinden olan dünyaca ünlü maraton, 2012'de Sandy kasırgası nedeniyle ilk kez iptal edilmişti.

Berlin Maratonu da iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 26-27 Eylül tarihlerinde koşulması planlanan maratonun salgın nedeniyle daha önce ertelendiği hatırlatıldı.

Büyük çaplı etkinliklerin ekim sonuna kadar yasak olduğu Almanya'da, maratonu daha sonra düzenlemenin mümkün olmadığı gerekçesiyle organizasyonun bu yıl yapılmayacağı belirtildi.