Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

Elazığ'daki depremin ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin hedefi haline gelen Berna Laçin'in, P&G firması ile reklam anlaşmaları feshedildi.

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından provokasyon dolu tweet'ler atmaya başlayan Berna Laçin, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Berna Laçin hakkında, soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı.

Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu.