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Beş çayında çıkan fikirle üretime katıldılar

Edirne'nin Havsa ilçesinde, ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçiren kadınlar, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.
Beş çayında çıkan fikirle üretime katıldılar

Edirne'nin Havsa ilçesinde 7 ev hanımı ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi, Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçirdi.

Ev hanımı Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, Erdeniz Asma, İlknur Testereci, Gülce Nalbant ve Gönül Arap, birlikte bir kooperatif kurarak üretime katılmaya, aile bütçesine katkı sunmaya karar verdi. Hayallerindeki kooperatifi Valilik ve Havsa Belediyesinin desteğiyle kuran 7 girişimci kadın, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık ürünler üretiyor. Ev işlerini bitirdikten sonra her gün kooperatifte buluşan ve birlikte birbirinden lezzetli ürünler hazırlayan kadınlar cesaretleri ile benzer hayalleri bulunanlara da örnek oldu.

"Kadınların başarılı olacağına inancımız tam"

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, ev hanımlarının kooperatif kurma heyecanına ortak olduklarını söyledi. Yer tahsisi ve üretim makinelerinin tamamlanmasının ardından kadınların üretime başladığını anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in 'Ne gerekiyorsa yapılması' talimatıyla yol haritamızı belirledik. Önce kooperatifleşme sürecini tamamladık. Havsa Belediye Başkanımız Aydın Balkan'ın hassasiyetli yaklaşımı ile yer tahsis edildi. Üretime devam eden kadınların başarılı olacağına inancımız tam. Bu uzun yolculuklarında onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bereketli ve bol kazançları olsun."

"Amacımız burayı kadınlara iş kapısı haline getirmek"

Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hülya Tuncer ise kooperatif fikrinin ev hanımlarıyla yaptıkları haftalık gün etkinliğinde ortaya çıktığını anlattı.

Daha önce herhangi bir işte çalışmadığını belirten Tuncer, "Arkadaşlarımızla ev gezmelerinde, günlerde toplanıp bir şeyler yapıp, yiyorduk. Sonra 'Bundan niye para kazanmayalım?' diye düşündük. 7 arkadaş bir araya geldik. Kendi imkanlarımızla atölyemizi düzenlemek istedik ama bu bizi aşınca Vali Bey'e gittik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Edirne Valiliği ve Havsa Belediyesinin katkılarıyla kooperatifimizi kurduk." dedi.

Tuncer, kooperatifte ağırlıklı olarak tarhana, erişte, reçel ve böreklik kuru yufka ürettiklerini anlatarak "Zerdeçallı eriştemiz, sebze yemeyen çocuklar için sebzeli makarnalarımız var. Vatandaşlarımız sağ olsunlar ilgi gösteriyor ürünlerimize. Amacımız ev hanımlarımıza örnek olmak ve burayı kadınlara iş kapısı haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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