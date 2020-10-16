  • BIST 1.180
  • Altın 486,506
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,2721
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 

Erzurum'da tanıştığı 3 kişiden hayvan almak üzere Muş'a giden Yaşar Çamoğlu (48) ile oğlu Erkan (25), 128 bin 750 TL dolandırıldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvancılık yapan oğlu Erkan Çamoğlu, kent merkezi Karayolları semtinde otobüs beklerken kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişinin aracına bindi. Pasinler ilçesine giderken Muş Bulanıklı olduklarını belirten 3 kişi Erkan Çamoğlu'na istemesi halinde çok uygun fiyata büyükbaş satabileceklerini söyledi. Bir hafta sonra Erkan Çamoğlu'nu telefonla arayan 3 kişi, 39 adet hayvanı uygun fiyata satabileceklerini bildirdi. Bunun üzerine Erkan Çamoğlu, babası Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvan alımı için 13 Eylül günü Bulanık ilçesine gitti. İlçede buluştukları 3 kişiyle Bulanık'ın Yazbaşı köyü Kortegül mezrasında giden baba- oğul, satın alacakları 22 adet büyükbaş ile 17 adet danayı gördü. Burada pazarlık yapan baba- oğul, hayvanlar için 128 bin 750 TL'ye anlaştı.

Bir gün sonra Bulanık'ta banka şubesine giderek parayı çeken Yaşar- Erkan Çamoğlu, mezraya giderek ödemeyi yaptı. İddiaya göre parayı alan 3 kişi, hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu belirterek, bir gün sonra Erzurum'a göndereceklerini belirtti. Erzurum'daki evlerine dönen baba- oğul, 15 Eylül'de hayvanlar gelmeyince bir kez daha satıcılarla görüştü. Baba ve oğlu, şüphe üzerine yaptıkları araştırmada hayvanları satanların asıl isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olduğunu öğrendi. Konuştukları kişilerden ya hayvanları ya da parayı isteyen baba- oğul "Paranızı da hayvanlarınızı da vermiyoruz" cevabı üzerine Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'PARAYI ALDIKLARINA DAİR İMZALARI VAR'

Muş Bulanıklı olduklarını söyleyen 3 kişiyle Erzurum'da tanıştıklarını belirten Erkan Çamoğlu, "Bana kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişi, 'Yazbaşı köyünde hayvanımız var' dediler. Bir hafta sonra bizi köylerine çağırdılar. Babamla birlikte köylerine gittik. Ahırlarındaki hayvanları bize gösterdiler. Yaptığımız pazarlık sonucu anlaştık. İlçe merkezine banka şubesine giderek çektiğimiz 128 bin 750 TL'yi köylerine götürerek teslim ettik. Parayı teslim ettiğimize dair köyde aramızda bir tutanak tuttuk. O gün hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu bir gün sonra göndereceklerini belirterek bizi gönderdiler. 14 Eylül'de hayvanlar gelmeyince yine aradık bu kez de hayvanların küpelerinde sorun olduğunu söylediler. Ancak hayvanlar yine gelmeyince biz yine aradık. Bu kez bize 'Ne hayvanlarınızı ne de paranızı vereceğiz. Biz çeteyiz bizden para ve hayvan alamazsınız' dediler. Bunun üzerine sonradan isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olarak öğrendiğimiz 3 kişi hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastalarla teması azaltmak için, ilaç dağıtan robot geliştirdiler16 Ekim 2020 Cuma 09:20
  • Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor16 Ekim 2020 Cuma 09:19
  • Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar16 Ekim 2020 Cuma 09:18
  • Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon16 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu16 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Aile Bakanlığı 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor16 Ekim 2020 Cuma 09:14
  • Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı16 Ekim 2020 Cuma 09:13
  • Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti16 Ekim 2020 Cuma 09:12
  • İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı16 Ekim 2020 Cuma 09:11
  • İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak16 Ekim 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti