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Beşikkaya Mahallesi’nde şaşırtan olay

Altındağ Beşikkaya’daki Kaykay Parkı’nda “uyuşturucu içiliyor, alkol alınıyor” şeklindeki iddialar üzerine kay kay platformları dahil parktaki kamelyaların, ışıklandırmaların kaldırılması mahalle sakinlerini üzdü.
Beşikkaya Mahallesi’nde şaşırtan olay

Altındağ Beşikkaya Mahallesi’ndeki 10 bin metrekare alana sahip Kaykay Parkı’nda “uyuşturucu içiliyor, alkol alınıyor” iddiası üzerine tüm kay kay platformları söküldü. Altındağ Belediyesi ekiplerince geçtiğimiz günlerde kaldırılan kay kay platformlarının yanında parktaki kamelyalar, ışıklandırmalar ve egzersiz aletlerinin bir kısmı da götürüldü. 2012 yılında hizmete açılan ve yıllardır nefes aldıkları parkı renklendiren malzemelerin sökülüp götürülmesi mahallelide şaşkınlığa neden oldu. 

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MAHALLELİ ÜZGÜN
Bölgedeki vatandaşlar, Beşikkaya Mahallesi Karapürçek Caddesi üzerinde bulunan parkın şu anki durumundan üzüntü duyduklarını belirtti. 30 yılı aşkındır mahalle sakini olan Memiş Codar, “Parkımız çok güzeldi, burada çok güzel vakit geçiriyorduk. Gençlerimiz yan tarafta kay kay yapar bizde yanlardaki kamelyalarda oturur sohbet ederdik. Bazı arkadaşlarımız, parkta uyuşturucu içildiğini, alkol alındığını görmüş, bunun üzerine Altındağ Belediyesi’ne durumu bildirmiş. Ardından parktaki tüm malzemeler galiba önlem amaçlı geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Parkta şimdi çim ve ağaçlardan başka bir şey kalmadı” dedi.

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GÜVENLİK TALEP EDİLİYOR
“Uyuşturucularla ilgili parktaki önlem böyle olmamalıydı” uyarısı yapan mahalle sakini Codar, “Keşke parktaki bu malzemeleri ve duvarların kenarlarındaki gülleri kaldırmasalardı. Güvenlik personeli ya da emniyet güçlerinin desteğiyle parktaki asayiş olaylarına son verilebilirdi. Güvenlik kameraları takılabilirdi. Şimdi parkta ışıklandırmamız dahi yok. Gece parkın ortasındaki yoldan evimize gitmek için geçmeye korkuyoruz. Parkın kenarlarında alkol şişelerinin arttığına şahit oluyoruz” diye konuştu. 

“PARK OLARAK KALMASINI İSTİYORUZ”
Park alanının farklı amaçlar için kullanılacağına dair mahallede çeşitli iddiaların dolaştığını da anlatan Codar şunları söyledi: “Bu parkın belediye araç park yeri ya da inşaat yapılacağı konuşuluyor. İnşallah bu söylentiler doğru değildir. Burasının biz park olarak kalmasını istiyoruz.” 

GENÇLERDEN ÇAĞRI 
Kaykay Parkı’ndaki platformların kaldırılmasından üzüntü duyduklarını belirten gençler ise “Burası paten ve kay kay yapan kişilerin buluşma noktasıydı. Altındağ’ın ilk kay kay alanıydı. Burada çok keyifli anlar geçiriyorduk. Kay kay platformlarının kaldırıldığını görmek bizi oldukça üzdü. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’dan buranın tekrar yapılmasını talep ediyoruz. Parkta uyuşturucu içenlerin faturasını bize kesmeyin” çağrısında bulundu.  

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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