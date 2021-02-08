Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu

Beşiktaş, N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 48'e yükselten ve ikinci sıraya çıkan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını da eşitledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta maçında, İttifak Holding Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.

81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 15. galibiyetini alıp, puanını 48'e yükselten ve ikinci sıraya çıkan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını da eşitledi.

4 maç sonra kalesini kapattı

Siyah-beyazlı ekip, 4 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra Fatih Karagümrük (4-1), Göztepe (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Fraport TAV Antalyaspor (1-1) maçlarında gol yiyen Beşiktaş, bu seriyi İttifak Holding Konyaspor karşısında sonlandırdı.

Vodafone Park'ta yine 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste oynadığı iki maçta da 10 kişi kalmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekibin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta N'Sakala kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 15. dakikasında ilk sarı kartını gören N'sakala, 21. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçta da Dorukhan Toköz gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Valentin Rosier, ligdeki ilk gol sevincini yaşadı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Valentin Rosier, kariyerindeki ilkleri siyah-beyazlı formayla yaşamayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı formayla ligde ilk golüne imza atan Fransız sağ bek, ayrıca kariyerindeki ilk lig golünü de kaydetti.

Rosier, Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta gol atarak kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

Vida da cezalı duruma düştü

İttifak Holding Konyaspor karşısında N'Sakala'yı çift sarı kartın ardından kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida da cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında İttifak Holding Konyaspor maçının yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sarı kart gören Vida, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah, cezalarını İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlamıştı.

Konyaspor yine kazanamadı

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Ligde son olarak Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor, son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 10. kez mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanda kaldı.

"On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor karşısında on kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele vererek 1-0 kazanmasını bildiklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için önemliydi. İki maçta 5 puan yitirmiştik." dedi.

Maçın Fabrice N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Yalçın, "Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle oynayarak kazanmasını bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında"

"Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi, savaşı bırakmaz" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da böyle olacak. Savaşarak oynayacağız. 2-3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değil. Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncularımız atılabilir. Nedense duran toptan faul yakaladığımızda hakem düdüğü çalmıyor. Israrla avantaj veriyor. Duran top kullanmak istiyoruz, o avantajı veriyor. Antalya maçında 20 dakika oynanmadı, verilen süre 7 dakika oldu. Hepsinin nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon oluyorsa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Şampiyon oluruz olmayız, ona sonra bakarız."

Bir takımın 10 kişi kalmasının oyunu çok etkilediğine dikkati çeken Yalçın, "10 kişi oynamak kolay değil. Açığı diğer oyuncuların kapatması lazım. Benim oyuncularım sonuna kadar savaşarak aynı oyunu oynamak için, kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama bunu sahada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR'la ilgilenmiyoruz"

Welinton'a maç içinde yapılan bir pozisyonda penaltı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Sezon başından beri VAR'dan pozisyon kazanmadık. İlk maçta VAR'dan penaltı almıştık. Ondan sonra ne kırmızı ne penaltı aldık. VAR'la ilgilenmiyoruz. Gerekirse karışmasın, çıkar aslan gibi mücadelemizi veririz." diye konuştu.

N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın profesyonelce olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bazen oyuncular kontrollerini kaybedip kırmızı kart görebiliyor. Kendisi de hatasını anladı. Kendisini kontrol etmesi lazım. Kırmızı kart konusunda oyuncuları özellikle uyarıyoruz ama işte futbolun güzelliği de bu. Penaltı oluyor, bir takım 10 kişi kalabiliyor. 10 kişi kalsak da kazanıyoruz. 9 kişi kalsak da mücadelemizi vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

"Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının on kişi kalan rakipleri karşısında rehavete girdiğini söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı dakikaya kadar oyunun ortada gittiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kontrolü ele aldık. Çok fazla üretken olamadık. İlk yarının sonlarında Beşiktaş kontrolü ele aldı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti." dedi.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini kaydeden Kartal, "Bizde de maçı isteyen oyuncular vardı. Oyuncularım rakip 10 kişi diye, 'Nasıl olsa kazanırız' rehavetine girdi. Sonuçta kaybettik." diye konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Sezonun ilk yarısına da kötü başlamış ve bay geçtiğimiz haftaya kadar 4 puan almıştık. İkinci yarının başında yine 4 puanımız var. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı oynayacağız ve ardından yine bay geçeceğiz. O maçı da kazanıp 7 puanla kapatmak istiyoruz. Kazandığımız için mutuyuz. 10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı"

Fabrice N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu söyleyen Kocadağ, "İyi oynadığımız Trabzonspor maçında şanssız bir gol yedik ve kaybettik. Antalyaspor maçı yine şanssız geçti. Bugün de 10 kişi kaldık. Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı. Takımın geri kalanı karakter ortaya koyarak kazanmayı bildi." ifadelerini kullandı.

Welinton'un Konyaspor ceza sahası içindeki tartışmalı pozisyonunun penaltı olduğunu kaydeden siyah-beyazlı yönetici, "Welinton'un çekildiği bir pozisyon var. Kural değişti, çekip bırakırsa penaltı olmuyor deniyor. İzlediğim kadarıyla o çekme vuruşu da etkiliyor. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini federasyon ve Merkez Hakem Kurulu yapacaktır." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk mücadelesine de değinen Emre Kocadağ, "Çok maç var, altta olan takımlar var. Kümede kalmak için efor sarf edecekler. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. Az puan kaybeden işi götürecek gibi. Biz kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder"

Transfer limitleriyle ilgili değişik yollara başvurmadıklarını söyleyen Kocadağ, "Kural koyucuların bu işin takipçisi olacağını düşünüyoruz. Hiçbir zaman değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olmazsa, Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, devre arasında takıma katılan Cenk Tosun'un yarından itibaren takımla idmanlara başlayacağını aktardı.

Siyah-beyazlı yönetici ayrıca, kiralık olarak kadrolarında bulunan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir soruya, "O noktada temaslarımızı yapıyoruz. Bağlantılarımızla görüşüyoruz ama bunları konuşmak için erken. Şu an şampiyonluğa kilitlendik. İlerleyen zamanlarda o konular netleşir." diyerek sözlerini tamamladı.