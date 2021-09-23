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Beşiktaş 9 eksikle Altay deplasmanına gidiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Yarın akşam Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş 9 eksikle Altay deplasmanına gidiyor

Transfer döneminde, 9'u yeni tam 12 transfer yapan siyah-beyazlılar, geniş kadro kurmanın avantajını sadece 2 hafta kullanabildi. A takım seviyesinde 25 oyuncusu bulunan Beşiktaş, 2'nci haftadan itibaren başlayan ve her hafta artarak devam eden sakatlıklar yüzünden maçlara sürekli eksik çıkmak zorunda kalmıştı. Son olarak 3-3 biten Adana Demirspor maçında Ghezzal, Welinton ve Batshuayi'nin de sakatlanmasıyla, Altay maçı öncesi sakat 8, cezalı 1 olmak üzere toplam 9 futbolcusundan faydalanamayacak duruma geldi.

İzmir deplasmanı öncesinde Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda. Bu futbolculardan Batshuayi'nin kesin durumu bu akşam netleşecek olsa da Ajax maçı öncesi daha fazla oyuncu kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, golcü futbolcuyu riske etmemek için İzmir'e götürmesi beklenmiyor.

SERGEN YALÇIN KALANLARDAN MECBURİ ON BİR KURACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, elde kalan 2'si kaleci 16 futbolcudan mecburi bir on bir çıkartacak. Defans hattında Rosier'in yerine N'Sakala'yı oynatması beklenen tecrübeli teknik adamın, stoper ikilisinde Atiba-Montero ve sol bekte Rıdvan'a görev vermesi kaçınılmaz gibi duruyor. Sergen Yalçın'ın buradaki bir diğer alternatifi ise düşük ihtimal de olsa genç stoper Serdar'ı Montero'nun yanında oynatıp Atiba'yı da dinlendirmek olacak. Orta sahadaki en büyük güvencesi yine Josef ve Pjanic olan Sergen Yalçın, Pjanic'in yanında Oğuzhan, sağ kanatta Gökhan Töre ve sol kanatta da Kenan Karaman'a görev vermesi bekleniyor. Yalçın'ın santrforda oynatmayı planladığı futbolcu ise Cyle Larin olacak.

Ancak tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçının belli bir bölümünde sakatlık yaşayıp değişiklik isteyen ve sonrasında oyuna devam eden Larin'i de Ajax maçını düşünerek riske etmeyebilir. Bu durumda santraforda Güven Yalçın'ın oynama ihtimali de bulunuyor.

Beşiktaş'ın Altay karşısındaki muhtemel 11 şu şekilde: "Ersin-N'Sakala-Atiba (Serdar) -Montero-Rıdvan-Josef-Gökhan Töre-Pjanic-Oğuzhan-Kenan Karaman-Cyle Larin (Güven Yalçın)"

Kaynak: Haber Kaynağı
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