Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen de idmanı takip etti.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı ekibin Ajax karşısındaki 21 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ta cezalı olan Josef De Souza, UEFA listesinde olmayan Güven Yalçın ile sakatlığı bulunan Serdar Saatçı ve Gökhan Töre, Ajax maçının kamp kadrosunda yer almadı. Beşiktaş’ın kamp kadrosuna şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira