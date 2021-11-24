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Beşiktaş - Ajax maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’ı konuk etti. Beşiktaş Park’ta saat 20.45’te başlayan karşılaşmada Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto düdük çaldı.
Beşiktaş - Ajax maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inde 1’i zorunlu 5 değişikliğe gitti. Kalede Ersin Destanoğlu’nun yerine Mert Günok’u görevlendiren Sergen Yalçın, savunmada Welinton’un yerine Montero, orta alanda cezalı Josef de Souza’nın yerine Mehmet Topal, Atiba Hutchinson’un yerine Alex Teixeira, hücum hattında ise Kenan Karaman’ın yerine Kevin N’Koudou’ya şans verdi.

Beşiktaş’ın Ajax karşısındaki 11’i şöyle: “Mert Günok - Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N’Koudou, Larin”

N’KOUDOU 73 GÜN SONRA 11’DE

Ajax karşısında ilk 11’de görev yapan Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, 73 gün sonra bir maçta 11’de forma şansı buldu. 

Bu sene sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kevin N’Koudou, son olarak Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında iç sahada 3-0 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11’de görev almıştı. Bu maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen N’Koudou; ligde 7, Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maçta forma giyememişti. Trabzonspor ve Alanyaspor maçının ikinci yarılarında oyuna dahil olan Fransız kanat oyuncusu, Ajax mücadelesine 11’de başladı. 

GENÇLİK LİGİNDE KAZANAN AJAX

UEFA Gençlik Ligi C Grubu’nda iki ekibin U19 takımları karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ajax, 13’üncü dakikada Amourrichio Van Axel Dongen’in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Öte yandan Beşiktaş’ın Ajax’ı konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Ajax karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.

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