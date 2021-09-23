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Beşiktaş Altay'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Altay'a konuk olacak

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arayacak.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Takımda 8 eksik
Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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