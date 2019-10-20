Beşiktaş Ankara deplasmanında kayıp

Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca üstün oynayan siyah-beyazlılar, kaçırdığı gollerle taraftarını adeta çıldırttı.

üper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu.

Mücadelede golsüz eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Maçta topun hakimi olan siyah beyazlılar, buna karşın etkili pozisyon üretmekte zorlandı.

Ankaragücü, maçın son 15 dakikasını bir kişi eksik oynarken, siyah beyazlılar da Galatasaray derbisi öncesi kritik bir kayıp yaşadı.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından, Abdullah Avcı'nın oyuna ilk hamlesi 57. dakika geldi. Lens'in yerine oyuna giren Adem Ljajic, siyah beyazlıların hücum hattına hareketlilik getirirken, Ankaragücü 75'te 10 kişi kaldı.

Oyundan alınırken hakeme itirazlarını sürdüren Sedat Ağçay, üst üste gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalar Beşiktaş'ın baskısıyla geçse de 90 dakikadan sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da haftayı 9 puanla kapattı.

DİABY BOŞ KALEYE ATAMADI

Karşılaşmanın son bölümlerinde gelişen Beşiktaş atağında, soldan yapılan ortaya Ankaragücü kalecisi Korcan'ın müdahalesiyle top Diaby'nin önünde kaldı.

Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top savunmanın engel olmasıyla uzaklaştırıldı.

Diaby, boş kaleye kaçırdığı gol sonrası bir süre kendine gelemedi.