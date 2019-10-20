Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 8. haftasındaki maçta Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 0-0 tamamlandı.

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

53. dakikada Sedat Ağçay'ın pasıyla hareketlenen Hasan Kaya, ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Douglas ile gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla son olarak oynayan Ljajic'in vuruşunda, top kornere gitti.

86. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Pazdan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

87. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın çevirdiği top kaleci Korcan Çelikay'dan sekerek Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Kulusic, yatarak gole engel oldu.

89. dakikada defansın arkasında toplu buluşan Mehmet Umut Nayir'in yerden vuruşunda top auta gitti.

Müsabaka golsüz sona erdi.